В Актюбинской области пестицидами обработали более 800 тысяч гектаров. Нелегко пришлось лишь тем районам области, которые граничат с Оренбургской областью. Больше всего от саранчи досталось трём районам региона: Иргизскому, Шалкарскому и Айтекебийскому, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». sarancha Уничтожали вредителей и с воздуха, и земли. С помощью 13-ти самолётов и 12-ти аэрозольных генераторов опрыскивали поля химическими препаратами. Благодаря этому, считают в управлении сельского хозяйства, потери оказались минимальными. - В основном в этом году из 820 тысяч гектар химическая обработка проведена в Айтекебийском районе, Иргизском районе, часть Шалкарского района. Потому что, там находится вся имаго, там пески есть Аккум, пески Малые и средние барсуки. А если посмотреть вокруг города Актобе, то вместо запланированных 98 тысяч гектар в Каргалинском районе обработали 50 тысяч. В Алгинском районе в прошлом году обработали 70 тысяч гектар, в этом - всего лишь две тысячи. То есть необходимость в этих районах практически отпала, - говорит руководитель областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агрaопромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК Оразбек ДАЛМАГАМБЕТОВ. Также он добавил, что в Оренбургской области до сих пор кишат вредители. Особенно в Светлинском районе. Оказалось, что российские власти практически не выделяют денег из бюджета на борьбу с саранчой. sarancha2 Гаухар АЛИ