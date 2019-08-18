Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Департамент КНБ РК по Актюбинской области выявил и пресёк деятельность наркогруппы, в состав которой входили бывшие сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе комитета. Установлена причастность экс-полицейских Жакслыкова и Мухамедьярова к незаконному обороту каннабиноидов. В февраля 2019 года ДКНБ задержал бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области Жакслыкова при попытке сбыта 30 килограмм марихуаны. Установлен поставщик изъятых наркотиков – экс-начальник отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Актобе Мухамедьяров. У Мухамедьярова изъяли около килограмма марихуаны, незарегистрированное оружие, ножи и боеприпасы (12 и 16 калибра, свыше 100 патронов 7.62 мм и 5.45 мм, 2 патрона от ПМ). 8 августа 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал экс-полицейских виновными. Жаксылыкова приговорили к 11 годам, а Мухамедьярова – к 13 годам лишения свободы.