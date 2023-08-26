Букмекерская компания Tennisi.kz даёт коэффициент 3,55 на выход Казахстана на Евро-2024. На невыход у Tennisi коэффициент составляет 1,25.

Отборочный цикл Евро-2024 Казахстан начал с поражения от Словении (1:2), но затем победил Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

После четырех туров Казахстан занимает второе место в группе H. У Финляндии также девять очков, но лучше дополнительные показатели. 7 сентября лидеры группы сыграют в Астане, а через три дня команда Магомеда Адиева примет Северную Ирландию.

При этом у Казахстана есть второй шанс на путевку в финальную стадию Евро-2024. Как победитель группы Лиги наций Казахстан может сыграть в стыковых матчах в марте 2024 года.

На Евро-2024 выйдут команды, занявшие первое и второе места в группах. Сам турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нем сыграют 24 команды.

