В Казахмысе обсудили планы на 2026 год

В Жезказгане прошло рабочее собрание руководства компании с трудовыми коллективами предприятий под председательством главы Правления Корпорации Руслана Өскенәлі. В ходе встречи были озвучены основные векторы развития Казахмыса на 2026 год. Более детально о каждом направлении рассказали заместители председателя Правления по каждому блоку.

Главной темой стало развитие культуры производственной безопасности – приоритетного направления компании. Работникам напомнили о праве на приостановку работ при выявлении опасных условий, угрожающих жизни, здоровью людей или сохранности оборудования, а также при нарушении требований охраны труда и изменении условий в сторону небезопасных.

Обозначены ключевые направления развития производственной безопасности в 2026 году: инвестиции в безопасность, внедрение единого стандарта спецодежды, развитие коммуникационных и мотивационных программ, усиление обучения, автоматизация медицинских осмотров, стандартизация процедур.

Отдельное внимание уделено развитию минерально-сырьевой базы и геологоразведке. В 2025 году компания Micromine провела аудит на пяти рудниках по ведению геолого-маркшейдерских работ с применением ПО Micromine O&B. По итогам принято решение о внедрении обучения Micromine Advance, создании литологических и гидрологических моделей, обучении работе с Geobank и дальнейшем развитии цифровых инструментов.

Также принято решение внедрить плановый цикл замены спецтехники каждые 3-5 лет, разработать корпоративный стандарт рабочего места, унифицировать парк техники для повышения эффективности затрат и определить стратегических партнеров по поставке и сервисному обслуживанию оборудования.

Обсуждалось строительство новых административно-бытовых комплексов для геологических и маркшейдерских подразделений взамен устаревших зданий.

Отмечена работа первого в Центральной Азии Геологического кластера в Жезказгане на 200 рабочих мест общей площадью более 14 тыс. м². В его структуру входят учебный центр, библиотека, общежитие, аналитическая лаборатория ALS, первая в Казахстане геофизическая лаборатория совместно с Colorado School of Mines, музей, офисное здание, ремонтно-механический цех и кернохранилище объемом свыше 200 тыс. погонных метров.

Производственные планы на 2026 год предусматривают добычу 31,6 млн тонн руды, переработку и выпуск медного концентрата порядка 33 млн тонн руды.

Реализация проектов развития запланирована на рудниках Жезказганского, Карагандинского и Балхашского регионов, а также в Шатыркуль-Жайсанском кластере. Проекты направлены на стабилизацию добычи, повышение геомеханической устойчивости и продление сроков эксплуатации месторождений до 2032–2052 годов.

Экологическая повестка по-прежнему остается стратегическим направлением Корпорации. В рамках выполнения программ повышения экологической эффективности на ЖМЗ предусмотрено 34 мероприятия, на БМЗ – 28 мероприятий по модернизации аспирационных и газоочистных систем, что позволит поэтапно привести выбросы к нормативам НДТ.

Среди ключевых проектов – строительство двух сернокислотных цехов на медеплавильных заводах в Жезказгане и Балхаше. Они станут важным этапом достижения нормативов НДТ. Комплексы позволят существенно сократить выбросы, внедрить современные экологические технологии и увеличить производственные мощности.

Также обсуждалась модернизация БМЗ. Строительство нового завода позволит увеличить производительность до 300 тыс. тонн катодной меди в год и обеспечить переработку всего доступного концентрата в Республике Казахстан.

В завершение встречи рассмотрены вопросы социальной поддержки работников. В 2026 году на финансирование социальных программ предусмотрено порядка 11,9 млрд тенге.

Председатель Правления Руслан Өскенәлі в очередной раз подчеркнул, что компания продолжает работу в плановом режиме, обеспечивая устойчивость производственных процессов и выполнение всех социальных обязательств перед трудовым коллективом с акцентом на повышение уровня благосостояния каждого работника.