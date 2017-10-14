Иллюстративное фото с сайта prokuratura.org 28 сентября 2017 года в ДКНБ Атырауской области обратился местный житель. Он сообщил о фактах вымогательства денежных средств со стороны должностных лиц «Казавтожола» за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области, которые они осуществляли, выиграв конкурс по государственным закупкам. Прокуратурой области сразу же были санкционированы негласные следственные действия, в результате которых факты подтвердились. - 13 октября 2017 года при координации прокуратуры области сотрудниками ДКНБ области руководитель отдела АО "НК Казавтожол" был задержан при получении через посредника взятки в особо крупном размере 73 300 долларов США от подрядной компании за подписание актов выполненных работ сотрудниками ДКНБ области, - сообщил прокурор Атырауской области ​​​​Ернат СЫБАНКУЛОВ. Как выяснилось, после подписания договоров должностные лица нацкомпании стали вымогать у руководства подрядной компании денежные средства в качестве взятки. В настоящее время подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в ИВС УВД г. Атырау, проводится досудебное расследование по ч.4 ст. 366 Уголовного кодекса - "Получение взятки". Прокуратурой области ход расследования уголовного дела взят на контроль.