Церемония открытия парка собрала более 3 тысяч жителей гостей и жителей нефтяной столицы. В ходе мероприятия горожанам былл презентован памятник ансамблю "Дос-Мукасан". Отметим, что Ретро-парк является уникальным объятом для города Атырау. Новое место отдыха горожан обустроено в неоклассическом стиле 50-х годов прошлого столетия. Основная территория парка предназначена для пешеходного активного отдыха по аллеям и набережной р.Урал. -От жителей Атырау поступают предложения по созданию дополнительных мест отдыха, новых рекреационных зон в нашем городе, эта работа будет продолжаться. Есть планы по расширению парка "Победы", создание парка на берегу р.Урал за университетом им.Х.Досмухамедова на так называемом банановом берегу. Есть и другие проекты, мы надеемся на вашу поддержку, - обратился к собравшимся горожанам аким области Нурлан НОГАЕВ. Строительство ретро-парка началось в феврале 2015 года на средства ТОО "ТШО" в рамках социально-инфраструктурной программы «Игилик». Парк был возведен в микрорайоне Жилгородок на берегу р. Урал. Новое место досуга горожан обустроено в классическом стиле: с амфитеатром, кафе, выставочным павильоном, музыкальными и светящимися фонтанами, искусственным прудом. Кроме того, в парке налажена система видеонаблюдения и радиовещания. В парке помимо прочего был установлен памятник музыкальному ансамблю "Дос-Мукасан", на открытии которого присутствовали сами музыканты. По проекту на площади в 3,5 га высажено 750 деревьев. За весь период реализации программы "Игилик" было освоено порядка 250 миллионов долларов США и реализовано 130 проектов, в результате которых создано более 1000 рабочих мест для врачей, учителей и технического персонала. -Мы уверены, что Ретро-парк станет украшением города Атырау и излюбленным местом отдыха для горожан и их детей, отметил в своем выступлении генеральный директор ТОО "ТШО" Тэд ЭДЧИСОН.