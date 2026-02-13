Казахмыс инвестирует в развитие рудников «Жомарт» и «Жыланды»

Руководство ТОО «Корпорация Казахмыс» провело рабочие встречи с коллективами рудников «Жомарт» и «Жыланды» Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan tau-ken ondirisi. Основные темы — промышленная безопасность, модернизация и реализация инвестиционной программы.

Особое внимание уделено вопросам охраны труда. Работникам напомнили, что требования промышленной безопасности и охраны труда обязательны для всех сотрудников независимо от стажа. Соблюдение норм ПБиОТ названо ключевым условием сохранения жизни и здоровья.

Компания продолжает выполнять социальные обязательства и реализует инвестиционные программы. Средства направляются на геологоразведку, обновление парка горно-шахтной техники и строительство новых объектов. Это позволит стабилизировать работу рудника «Жомарт» и увеличить производственные мощности рудника «Жыланды».

На руднике «Жыланды» запланированы горно-капитальные работы на шахте «Западная Сары-Оба». Предусмотрено оснащение стволов для обеспечения вентиляции, строительство конвейерных линий и развитие поверхностной инфраструктуры. До 2029 года планируется поэтапное увеличение мощности рудника с 3 до 5,4 млн тонн руды в год.

На руднике «Жомарт» начато строительство третьего вентиляционного ствола. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года. Также предусмотрены геологоразведочные работы на западном и восточном флангах месторождения.

В 2026 году в Жезказганском регионе планируется провести 73 645 погонных метров геологоразведочных работ для уточнения и прироста запасов. Ожидаемый прирост составит 5,38 млн тонн руды.

В ходе встреч работники подняли вопросы обеспечения запасными частями и резервной техникой, качества комплектующих и организации ремонтов. Усиление ремонтных бригад на рудниках «Жомарт» и «Жыланды» определено как приоритет. Качество запасных частей находится на постоянном контроле.

Также обсуждались вопросы рационального использования подземных автобусов и бережной эксплуатации самоходной техники. Отдельно поднята проблема нехватки мест в общежитии рудника «Жомарт».