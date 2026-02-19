Компания поддерживает курс Президента и выполняет главную задачу – обеспечение стабильной деятельности предприятий, развитие регионов присутствия и укрепление экономики страны.

В Жезказгане состоялась встреча руководства компании с сотрудниками предприятий региона, в ходе которой обсуждалась роль промышленности в развитии страны и задачи Казахмыса в условиях новых институциональных изменений.

В ходе выступления Председатель Правления Руслан Өскенәлі отметил значимость горно-металлургической отрасли для экономики Казахстана и подчеркнул дисциплину, ответственность и системный подход как ключевые принципы работы, где каждый процесс компании выверен, каждая норма закреплена стандартами безопасности и качества.

Также в ходе встречи был обсуждён проект новой Конституции Республики Казахстан и его значение для устойчивого развития страны и регионов.

Руслан Өскенәлі подчеркнул, что Корпорация «Казахмыс» поддерживает инициативы по конституционной реформе, направленные на укрепление правовых основ государства, прозрачность правил и баланс ответственности между государством, бизнесом и обществом.

«Мы, как крупнейшая промышленная компания региона, напрямую заинтересованы в стабильности, прозрачности регулирования и последовательности реформ. Для бизнеса важны предсказуемость, законность и равные условия. Для сотрудников – социальные гарантии, безопасность и уверенность в завтрашнем дне», - отметил он.

Устойчивость государства формируется на базе понятных и стабильных правил, долгосрочного видения развития и последовательной поддержки регионов. В этом контексте Руслан Өскенәлі напомнил позицию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, озвученную на расширенном заседании Правительства, о необходимости особой поддержки регионов, в том числе области Ұлытау. В практической плоскости для Корпорации «Казахмыс» это означает продолжение системной работы по развитию региона присутствия, инвестиции в инфраструктуру и образование, а также создание устойчивых рабочих мест.

Председатель Правления сделал акцент на важности стабильной и прозрачной деловой среды для бизнеса и сотрудников.

Компания поддерживает курс Президента и выполняет главную задачу – обеспечение стабильной деятельности предприятий, развитие регионов присутствия и укрепление экономики страны.

С позицией руководства компании солидарны и представители старшего поколения производственников.

«Мы всю жизнь работали на производстве. Есть одна истина, вытекающая из этого опыта: настоящая опора страны – Человек труда. Закон ясен, порядок прочен, и производство, и государство продвигаются только в том случае, если ответственность разделена. Решение, которое будет принято сегодня, повлияет на жизнь завтрашнего поколения. Поэтому каждый из нас не должен равнодушно относиться к будущему страны», - сказал Толеген Букуров, председатель Совета ветеранов ТОО «Корпорация Казахмыс».

Ветеран подчеркнул, что для трудового коллектива особенно важно, чтобы нормы Основного закона обеспечивали защиту прав человека труда, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

В завершение Председатель Правления поблагодарил сотрудников за профессионализм и вклад в развитие компании и региона, отметив, что прочная основа будущего формируется через дисциплину, системность и доверие к институтам государства.