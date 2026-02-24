В Корпорации «Казахмыс» утвердили план развития производственной безопасности и охраны труда на 2026 год. Он подготовлен после анализа производственных процессов, технических проверок и оценки рисков на ключевых рудниках.

В ходе рабочих встреч с коллективами Жезказганского региона руководство компании обозначило безопасность как главный приоритет дальнейшего развития. Теперь этот подход закреплен в конкретных решениях и планах на год.

В 2026 году компания сосредоточится не на отдельных мерах, а на системной работе с критическими рисками. Изменения затронут организацию работ, стандарты выполнения операций, обучение сотрудников и инструменты контроля.

Особое внимание будет уделено подземным работам, как наиболее сложному и рискованному участку производства. Вопросы безопасности рассматриваются вместе с модернизацией техники, инвестициями и развитием геологоразведки. Определен перечень операций и факторов, требующих усиленного контроля. Для них вводятся дополнительные проверки и более жесткие требования к соблюдению стандартов. Руководители производственных площадок будут напрямую отвечать за реализацию этих мер.

Параллельно начинается внедрение стандартизированных операционных процедур (СОП) для повторяющихся работ. Единые алгоритмы позволят сократить число ошибок и снизить влияние человеческого фактора.

Вместе с тем, расширяется и программа практического обучения. Тренинги строятся на разборе реальных производственных ситуаций. Отдельный акцент сделан на подготовке линейных руководителей, именно они ежедневно контролируют соблюдение требований безопасности.

Кроме того, в целях повышения уровня производственной безопасности и информированности работников о существующих рисках и мерах их предотвращения, компания усиливает внутренние коммуникации в области охраны труда и производственной безопасности с использованием обучающих видеоматериалов, тематических баннеров, плакатов, инфографик, а также цифровых каналов коммуникаций. Это направлено на своевременное информирование персонала о потенциальных опасностях, о правилах безопасного выполнения работ и о лучших практиках предотвращения происшествий.

В пилотном режиме запускается автоматизированная система предсменного медицинского контроля. Она позволит объективно оценивать готовность сотрудников к работе и снизить риски, связанные с состоянием здоровья. Кроме того, обновляется формат инструктажей и производственных обсуждений. Разбор инцидентов и извлеченные уроки становятся частью регулярной практики. Компания подтверждает право каждого работника приостановить работу при выявлении угрозы жизни и здоровью.

Безопасность в компании рассматривается как ежедневная управленческая задача. В 2026 году акцент сделан на практических действиях и личной ответственности руководителей за результаты на производстве.