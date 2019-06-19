Скриншот с видео Средь бела дня в центре Актобе разыгрался целый детектив. Все произошло возле бывшего магазина «Океан» недалеко от областного акимата. Некие люди на машине хотели увезти человека в инвалидном кресле. На кадрах, заснятых очевидцем, видно, как мужчина подходит к машине, открывает дверь, и выводит оттуда инвалида. Другие, что были с ним в салоне, выходят, набрасываются на того, кто вывел мужчину, начинается драка, слышны крики. "Инвалид" тем временем, уходит с места происшествия, на своих ногах, таща за собой коляску. - Машину установили, в отдел полиции водитель приехал сам . Сейчас мы устанавливаем лиц, которые участвовали в драке, - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.