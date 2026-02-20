В 2026 году Жезказганский медеплавильный завод – структурное подразделение ТОО «Kazakhmys Smelting» – отметил 55-летие со дня основания.

За более чем полвека предприятие стало одним из важных металлургических активов компании и промышленным центром региона. Сегодня в структуру завода входят четыре основных цеха, восемь вспомогательных подразделений и специализированные службы. Они обеспечивают непрерывность производственного процесса, соблюдение стандартов промышленной безопасности и выполнение экологических требований.

С 9 по 20 февраля 2026 года на предприятии прошел цикл спортивных и торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. В течение двух недель среди работников проводились корпоративные спортивные соревнования, объединившие коллектив и ставшие частью праздничной программы.

20 февраля состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Каныша Сатпаева, выдающегося ученого, заложившего основу развития минерально-сырьевой базы региона. Основная церемония чествования работников и ветеранов отрасли прошла в Жезказганском казахском музыкально-драматическом театре имени С. Кожамкулова.

Председатель Правления Корпорации Казахмыс Руслан Өскенәлі поздравил коллектив медеплавильного завода и вручил награды заслуженным работникам.

В рамках юбилея порядка 120 работников Kazakhmys Smelting были удостоены государственных, корпоративных и отраслевых наград. В числе награжденных – обладатели государственных наград Республики Казахстан (8 человек), нагрудных знаков отличия «Еңбек Даңқы» I, II и III степени (19 человек), а также сотрудники, удостоенные почетных грамот. Кроме того, работники завода получили благодарственные письма и отраслевые поощрения, а часть сотрудников была отмечена памятными подарками.

55-летний юбилей Жезказганского медеплавильного завода – это подтверждение устойчивости производственной системы, высокого профессионализма коллектива и значимого вклада предприятия в развитие горно-металлургической отрасли и социально-экономическое благополучие области Ұлытау.

Предприятие продолжает реализацию программ модернизации, повышение производственной эффективности и укрепление стандартов безопасности труда, сохраняя статус одного из флагманов металлургического производства Казахстана.